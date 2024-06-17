Nintendo Switch может работать с Android 14 через карту памяти

Большинство любителей видеоигр на ходу приобретают портативные игровые консоли и пользуются ими в том виде, в котором они предлагаются изначально. Есть также небольшая группа энтузиастов, которые любят вносить в свои устройства изменения и улучшения. Если среди таких энтузиастов есть обладатели популярной игровой консоли Nintendo Switch, скоро им будет чем заняться. Теперь на неё можно официально установить операционную систему с открытым исходным кодом LineageOS 21 на основе Android 14.

Неофициально на Nintendo Switch ранее уже можно было устанавливать Android, но официальная поддержка предлагается впервые. LineageOS устанавливается также на версии Nintendo Switch Lite и OLED, работая как дополнительная операционная система.

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Посредством Android можно будет запускать эмуляторы и расширять возможности базовой операционной системы. Если быть точнее, Android не устанавливается на консоль, а запускается с карты памяти, что и даёт возможность в любой момент переключаться между двумя системами.

Switch имеет хорошую совместимость с док-станциями, поэтому предлагается сборка LineageOS 21, где применяется Android TV. Есть ошибка, мешающая корректной работе ADB с этой версией. Зато поддерживается Project Treble, что означает, что с получением программных обновлений проблем не будет.

При совершении всех этих манипуляций потребуются компьютер, кабель USB-C, отформатированная в FAT32 карта microSD. В процессе установки LineageOS 17.1 с Nintendo Switch будут удалены все данные, так что сначала следует сделать резервную копию. Ещё нужно будет установить пакет Google Apps и файл отключения будильника.