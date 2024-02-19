В настоящее время LineageOS 21 доступна только для ограниченного числа устройств

Недавно была выпущена последняя версия LineageOS 21 - популярной альтернативной операционной системы для Android. Она основана на Android 14 и несмотря на свою задержку в пять месяцев после дебюта Android 14, отличается высоким качеством и стабильностью. LineageOS заслужила репутацию надежной и тщательно протестированной операционной системы, свободной от ненужного программного обеспечения, что делает ее популярной среди многих пользователей Android, которые ценят стабильность и производительность.

реклама

LineageOS 21 предлагает пользователям все основные функции Android 14, а также некоторые эксклюзивные дополнения. Одним из главных нововведений является появление нового приложения галереи Glimpse, заменяющего стандартное приложение. Оно предлагает улучшенные функции для управления фотографиями и видео. Также было обновлено приложение камеры, которое теперь использует более интуитивно понятный интерфейс.

Но обновления не ограничиваются только этим. Браузер Jelly был переработан с улучшением функций конфиденциальности, кроме того, основные приложения, такие как калькулятор и сообщения, получили обновление в соответствии с современными принципами дизайна Android.

На данный момент LineageOS 21 доступна только для ограниченного количества устройств. Пользователи могут проверить совместимость своих устройств на официальной странице загрузок LineageOS.