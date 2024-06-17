Тодд Ховард рассказал о популярности ранее выпущенных игр Fallout

Значительный успех недавно показанного телесериала Fallout повлёк за собой рост продаж ранее выпущенных игр во вселенной Fallout. В результате некоторые были уверены, что Microsoft заинтересована как можно скорее разработать следующую одиночную игру серии Fallout. Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер намекнул на это в недавнем интервью.

Теперь в своём интервью глава Bethesda Тодд Ховард сообщил, что студия не будет торопиться выпустить следующую игру Fallout как можно раньше. По его словам, Fallout сейчас популярен как никогда, судя по количеству геймеров. Разработчики хотят воспользоваться этим, поддерживая актуальность франшизы. Работа над Fallout продолжается, в том числе над игрой Fallout 76. Для неё было представлено обновление Skyland Valley.

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Что касается новых игр, на разработку проектов подобного масштаба требуется не один год. В Bethesda хотят всё сделать правильно и качественно.

Было также сказано, что в мае в играх Bethesda Game Studios было зарегистрировано 25 млн игроков, что стало новым рекордом. Таким образом, поддержание ранее выпущенных продуктов является не менее важным, чем работа над новыми.