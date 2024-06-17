Starfield ежегодно будет получать сюжетные дополнения.

На YouTube-канале MrMattyPlays было опубликовано часовое интервью с Тоддом Говардом из Bethesda. Тем для обсуждения было несколько, в том числе последняя популярная игра от этой студии — Starfield.

Была предоставлена свежая статистика по числу игроков в Starfield. В декабре прошлого года сообщалось о 13 миллионах зарегистрированных геймеров. С тех пор за полгода это значение выросло еще на 1 миллион. У студии сейчас три крупные франшизы, и Starfield является одной из них. Средняя продолжительность нахождения в игре одного геймера составляет более 40 часов, что является высоким показателем.

реклама

Зашла речь и про первое расширение для Starfield под названием Shattered Space, которое ожидается в этом году. Сюжетные дополнения будут выходить ежегодно, и по размеру первое будет на уровне Far Harbor для Fallout 4. Это означает, что на выполнение основных и побочных заданий в среднем потребуется 15 часов. Действие будет разворачиваться главным образом на одной планете, обеспечивая бесшовное игровое пространство.