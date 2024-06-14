Новинка представляет собой полноценный ПК с возможностью подключения внешней видеокарты и поддерживает до 64 ГБ ОЗУ стандарта DDR5.

Компания Minisforum выпустил на китайский рынок мини-ПК UM880 Pro. Цена на систему начинается от 2498 юаней (около 344 долларов). Этот мини-ПК сочетает в себе преимущества миниатюрного форм-фактора, что делает его идеальным для сред с ограниченным пространством, где требуется высокая производительность.

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Minisforum UM880 Pro оснащен процессором AMD Ryzen 7 8845HS, построенным по 4-нм техпроцессу на базе архитектуры Zen 4. Данный процессор имеет 8 физических ядер и 16 потоков с базовой тактовой частотой 3,8 ГГц и максимальной тактовой частотой в режиме ускорения 5,1 ГГц. Мини-ПК поддерживает до 64 ГБ двухканальной памяти стандарта DDR5-56005600 и два твердотельных накопителя M.2 PCIe 4.0 x4.

Minisforum заявляет о значительном улучшении производительности по сравнению с предыдущим поколением. Процессор AMD Ryzen 7 8845HS обеспечивает прирост производительности на 20% по сравнению с Ryzen 7 6800H, а встроенная видеокарта AMD Radeon 780M на базе архитектуры RDNA 3 обеспечивает прирост производительности на 20% по сравнению с Radeon 680M.

Minisforum оснастила модель UM880 Pro системой охлаждения Cold Wave 2.2. Эта модернизированная система обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках, сохраняя при этом низкий уровень шума. В режиме производительности система охлаждения может рассеивать мощность до 70 Вт.

Что касается возможностей подключения, то UM880 Pro предлагает широкий выбор портов. На передней панели имеются два порта USB 3.2 Gen 2 Type A, один порт USB4 с поддержкой PD и разъем для наушников. На задней панели находятся два порта USB 3.2 Gen 2 Type A, один порт USB4 с поддержкой PD, порт DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, два порта 2,5G и порт OCulink для подключения внешней док-станции с внешней видеокартой, что еще больше расширяет его графические возможности.

Мини-ПК имеет размеры 130 x 127 x 66,6 мм и поддерживает настенное крепление VESA, что обеспечивает разнообразные варианты размещения. Кроме того, мини-ПК поддерживает беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.