Хотя, вряд ли он появится в ближайшие несколько лет.

Форм-фактор Tri-fold в смартфонах – редкая инновация, обещающая революцию на рынке, если программное обеспечение будет оптимизировано, а аппаратная часть сможет соответствовать требованиям. По имеющимся данным, компания Huawei уже разрабатывала такое устройство, но столкнулась с серьезными проблемами. Проблемы с интеграцией программного обеспечения и эффективными решениями для охлаждения, вероятно, стали причиной задержек.

Google выпустила различные обновления для улучшения совместимости Android со складными смартфонами. Тем не менее, отсутствие у производителей таких телефонов говорит о сохраняющихся трудностях. В отличие от других китайских компаний, HarmonyOS от Huawei, основанная на проекте Android с открытым исходным кодом, использует собственную экосистему приложений. Согласно заявлению @jasonwill101 на сайте X, адаптация программного обеспечения еще не до конца отработана, что говорит о потенциальной несовместимости с дизайном tri-fold.

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Более того, ожидается, что каждый дисплей в тройном дизайне Huawei будет очень тонким. Даже небольшое увеличение толщины значительно увеличит объем устройства в сложенном состоянии. Чипсет, который должен быть размещен в одной из трех панелей, также вызывает серьезные опасения. Ультратонкие панели, вероятно, не смогут обеспечить достаточного охлаждения для системы-на-чипе (SoC).

Будущее смартфона с тремя дисплеями от Huawei остается неопределенным. Компании необходимо решить проблемы с программным и аппаратным обеспечением, прежде чем устройство будет выпущено, а это может занять годы.