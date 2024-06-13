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Доля системы Huawei HarmonyOS впервые превзошла Apple iOS
В Китае по итогам первого квартала произошли перестановки в тройке лидеров среди мобильных операционных систем

Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала отчёт относительно рынка мобильных устройств в Китае в минувшем квартале. Система HarmonyOS смогла опередить систему Apple iOS и занять второе место, сразу за Android.

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Год назад доля HarmonyOS была 8%, а теперь достигла 17%. За это время доля iOS сократилась с 20% до 16%.

Доля iOS в Китае уменьшилась в первый раз с первого квартала 2019 года. Аналитики связывают это с появлением новых аппаратов Huawei с 5G.

Доля HarmonyOS увеличивается не только в Китае. За год доля глобального рынка у неё удвоилась и составляет сейчас 4%. Доля Android и iOS слегка сократилась до 77% и 19%.

Если сравнивать с последним кварталом прошлого года, доля iOS уменьшилась с 23% до 19%. Это может быть связано с периодичностью спроса на аппараты iPhone.

У аппаратов Huawei доля модели с наличием 5G выросла с 9% годом ранее до 50%.

#apple #huawei #ios #harmonyos
Источник: gizmochina.com
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