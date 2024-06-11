Starfield добавляет систему Creations, которая позволит игрокам создавать моды и другой пользовательский контент для игры и продавать его.

Источник изображения: Bethesda

Bethesda приготовила несколько сюрпризов для поклонников своей последней франшизы Starfield, которую она продемонстрировала во время Xbox Showcase. Компания не только представила предстоящее расширение Shattered Space, но и сообщила, что также представит значительное обновление уже в этом месяце.

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Одним из наиболее интересных аспектов июньского обновления станет официальная поддержка модов с помощью того, что компания называет Creations. Bethesda заявляет, что «любой пользователь, состоящий в сообществе может создавать творения и загружать их на платформу Creations, чтобы другие могли этим наслаждаться». Однако в нём будут участвовать не только члены сообщества — сама студия также будет создавать контент Creations. Отмечается, что созданный пользователями контент, по желанию, можно монетизировать.

В обновлении поклонники Starfield также получат новые игровые режимы. В частности, Tracking Alliance — набор новых миссий, доступных игрокам, в которых им будет поручено выслеживать разных людей. Первая миссия бесплатна, но, похоже, но похоже следующие миссии будут платными. Для улучшения этих новых миссий игроки получат систему сканирования, которая поможет идентифицировать персонажей в мире, за головы которых назначена награда.





Кроме того, улучшения коснутся создания холодного оружия и боеприпасов. Оружие ближнего боя будет иметь дополнительные уровни, и теперь его можно будет улучшать на верстаке. Между тем, боеприпасов станет больше, поскольку игроки смогут исследовать различные типы боеприпасов, а затем производить их на промышленном верстаке.

Что касается DLC Shattered Space, Bethesda заявляет, что игроки «исследуют новую локацию, сразятся с новыми врагами и познакомятся с историей "House Va’ruun"». Официальная дата релиза пока не озвучена, но компания заявляет, что расширение выйдет где-то в 2024 году.