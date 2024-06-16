Honor X60i предложит от 6 ГБ до 16 ГБ оперативной памяти.

В мае в Китае состоялся анонс линейки смартфонов Honor 200, а в начале июня был представлен складной смартфон Honor Magic V Flip. В июле вслед за ним должен быть выпущен аппарат Magic V3. Также для китайского рынка готовится линейка смартфонов X60. Одно из устройств с модельным номером LYN-AN00 уже появилось на китайской платформе сертификации TENAA. В розничную продажу эта модель может поступить под именем Honor X60i.

Стало известно, что размеры этого устройства составляют 161,05 x 74,55 x 71,8 мм, вес — 172 г. Оно обладает 6,7-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1080 x 2412 пикселей.

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Honor X60i работает на восьмиядерном процессоре с тактовой частотой 2,4 ГГц. Будут доступны конфигурации с объёмом оперативной памяти 6 ГБ, 8 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ. Объём хранилища будет 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Карты памяти не поддерживаются. Номинальная ёмкость аккумулятора равна 4900 мАч, маркетинговое значение может составить 5000 мАч. Про быструю зарядку пока не сообщается.

Спереди находится камера с разрешением 8 Мп. Разрешение основной задней камеры составляет 50 Мп, рядом есть камера 2 Мп. Упоминается сканер отпечатков пальцев под экраном, хотя это может быть ошибкой, с учётом использования панели LCD. Скорее всего, сканер будет находиться сбоку на корпусе.

Внешний вид смартфона пока остаётся неизвестным. Прошлогодняя модель Honor X50i была представлена в июле, так что можно ждать появления нового устройства в следующем месяце.