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dima0782
HONOR представила свой первый смартфон-раскладушку с гибким экраном Magic V Flip
Это единственный флип, который максимально увеличивает внешний дисплей размером 4,0 дюйма.

HONOR Magic V Flip на данный момент является самым тонким раскладушкой ниже отметки 15 мм - а именно 14,89 мм (или 7,15 мм в развернутом виде). Для сравнения, Galaxy Z Flip5 от Samsung и razr 40 Ultra от Motorola толще - 15,1 мм. Более того, Pocket 2 и Pocket S от HUAWEI имеют толщину 15,2 мм.

Между тем, толщина более дешевых TECNO Phantom V Flip и ZTE nubia Flip составляет 15 мм. И, наконец, OPPO Find N3 Flip и Vivo X Flip - самые толстые из всех: 16,5 мм и 16,6 мм соответственно.

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Все это благодаря петле Luban Hinge от HONOR. Это разработанная компанией защитная сталь, которая отличается сверхпрочностью и долговечностью. Кроме того, экран поддерживается стальной фольгой, которая способствует образованию менее заметных складок.

Это единственный флип, который максимально увеличивает внешний дисплей размером 4,0 дюйма. При этом вырез для двух камер остается только на острове. Это лучший способ изменить обои, тему или даже полностью использовать приложения на лету, не открывая телефон.

Откинув его, вы увидите 6,8-дюймовый OLED-дисплей с адаптивной частотой обновления 1~120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. Если ШИМ-подсветки 2160 Гц внешнего экрана недостаточно, то внутренний дисплей имеет еще более высокую частоту 3840 Гц.

Среди других дополнительных возможностей дисплея - поддержка 1,07 млрд. цветов, Dolby Vision, широкая цветовая гамма DCI-P3, а также дополнительный стандарт цветового диапазона BT.2020 с охватом 92 %.

Flag-Flip

Несмотря на то, что TECNO и HONOR теперь используют одну и ту же схему наименования "V Flip", HONOR осмелилась представить V Flip флагманского уровня.

Внутри HONOR Magic V Flip установлен чипсет Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, созданный по 4-нм техпроцессу, как и его двоюродные братья HONOR Magic Vs и Magic V2s. Хотя он и не является самым новым в своем классе, но все же обладает мощным потенциалом. В паре с ним работает привычный графический блок Adreno 730.

HONOR также разместила ультратонкий 0,25-миллиметровый радиатор с жидкостным охлаждением VC (Vapor Chamber) и сверхбольшую площадь рассеивания тепла, чтобы сделать телефон достаточно прохладным.

Пользователи могут выбрать между 256, 512 ГБ или 1 ТБ для хранения данных и 12 или 16 ГБ встроенной памяти. Однако 16 ГБ оперативной памяти доступны только в варианте с 1 ТБ.

Еще одна изюминка - массивный аккумулятор емкостью 4800 мАч. Хотя это не самая большая емкость батареи в смартфоне, она является самой большой среди всех флип-фонов. Кроме того, он получился таким большим и при этом тонким благодаря кремний-углеродной технологии вместо привычных Li-Ion (литий-ионный) и Li-Po (литий-полимерный).

У его аналогов емкость аккумулятора варьируется от 3700 мАч (Samsung Galaxy Z Flip5) до 4400 мАч ( Vivo X Flip). Он также поддерживает самую высокую скорость зарядки - 66 Вт (старый рекордсмен Vivo X Flip - 44 Вт FlashCharge).

Как и ожидалось, беспроводная зарядка отсутствует.

И последнее, но точно не по значению, - начинка аппарата.

На бумаге он оснащен двойной системой задних камер: 50-Мп f/1.9 основная (широкоугольная) на базе 1/1,56-дюймового сенсора Sony IMX906 с OIS и 12-Мп f/2.2 сверхширокоугольная с углом обзора 112 градусов. Это также макрообъектив с ультракороткой дистанцией фокусировки 2,5 см и автофокусом (AF).

К сожалению, он лишен зума, который есть у более близких аналогов HUAWEI и Vivo (камеры с 3-кратным и 2-кратным оптическим зумом). Кроме того, задний блок вспышки (как ни странно) находится на задней панели телефона. Это большой минус для селфи Gen Z, которые всегда делаются со вспышкой.

Если перевернуть телефон на внутреннюю сторону, то можно обнаружить еще один 50-Мп селфи-шутер с апертурой f/2.0. Фронтальная камера основана на сенсоре Sony IMX816.

Для пользователей, следящих за модой, HONOR также предлагает версию Jimmy Choo Edition. Усыпанный золотом и блестками, этот модный флип для тех, кому нужен максимальный блеск.

В конечном итоге, как и концепт HONOR Magic V Purse, Magic V Flip может стать роскошным предметом в паре с несколькими аксессуарами - кожаной стропой, жемчужным ремешком или даже изысканным ремешком для руки или часов.

Цена и доступность

Помимо специального сотрудничества с Jimmy Choo, HONOR Magic V Flip доступен еще в трех цветовых вариантах: Iris Black, Champagne Powder и Camellia White.

Вот соответствующие цены на каждую конфигурацию:

12+256 ГБ = 689 долл.

12+512 ГБ = 758 долл.

На данный момент HONOR не сообщает о планах по глобальной доступности. Но, судя по порядку анонсов компании, международные рынки получат его сразу после китайского релиза.

#honor #honor magic v flip #китайский рынок #флип-смартфон #китайский рынок смартфонов
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