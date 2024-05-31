Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
BMW показала обновлённые M3: «прокачанная» оптика, новый руль с красной меткой, дополнительные 20 л.с. и ценник от 94,2 тыс. евро
Или лучше «китайца» взять?

BMW доработала модели M3 в кузове седан и универсал поколений G80/G81, представив изменения одновременно с обновлёнными версиями стандартной третьей серии, про которые мы писали в прошлой заметке. Производство обновлённых автомобилей стартует в июле этого года. Базовые версии BMW M3 теперь оцениваются в Германии начиная от 94 200 евро, что отражает прибавку в цене от 4100 до 5000 евро в зависимости от комплектации.

реклама

Особенностью рестайлинга стало увеличение мощности полноприводного седана и универсала BMW M3 Competition с M xDrive с 510 до 530 л.с., при этом базовые характеристики прежние: максимальная скорость ограничена 250 км/ч, которая может быть увеличена до 290 км/ч для седанов и 280 км/ч для универсала с опцией M Driver’s Package. Разгон от 0 до 200 км/ч у седана обновлён до 11,8 секунды, а у универсала до 12,4 секунды — благодаря дополнительным 20 л.с.

Косметические изменения включают обновлённую оптику, новые колёсные диски от 18 до 20 дюймов, и мелкие элементы внешнего дизайна. Салон автомобилей сохранил прежнюю форму, но обогатился материалами высокого качества, новым рулем с красной меткой центрального положения, иными воздуховодами с подсветкой, системой BMW 8.5 с двойным экраном и климат-контролем нового поколения, управление которым теперь осуществляется через сенсорный экран.

В продолжение темы обновления, BMW предлагает пакет M Race Track для M3, позволяющий снизить массу транспортного средства на 25 кг за счёт использования карбон-керамических тормозов, углепластиковых элементов декора и ковшовидных сидений.

Мощность базовой версии седана BMW M3 с задним приводом остается прежней — 480 л.с., а у модели M3 Competition — 510 л.с., со 100% задним приводом. Полноприводный седан M3 Competition с M xDrive и соответствующий универсал теперь генерируют 530 л.с., в то время как их динамические характеристики остались на прежнем уровне.

#автомобили #bmw #bmw m3
+
Написать комментарий (0)
Toyota удалось создать более компактные ДВС, способные работать на разных видах топлива
Обновлённая BMW 3 Series получила новые цвета кузова, улучшенную мультимедиа, климат-контроль и батареи
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
76
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
36
Обзор сериала Сёгун
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
5
ТОП-5 мониторов для киберспорта — рейтинг 2024 года
7
Почему Китай не будет резко девальвировать юань — мнение эксперта
1
FT: Небесный "зонтик" НАТО в Восточной Европе настолько дырявый, что его, по сути, не существует
2
Япония намерена занять треть мирового рынка программно-определяемых автомобилей
4
Влияние виртуализации и целостности памяти на FPS в PUBG
4
Итоги State of Play 2024: Sony опять никого не впечатлила
1

Сейчас обсуждают

Witty Cat
17:39
i7 10700K - отличный процессор, можно сказать, последний из магикан без недоядер и делителя частоты контроллера памяти. Менять не собираюсь.
Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
nonses84
17:38
Боятся , что рано или поздно на их золото навесят заморозку, или что Европы скоро не будет 😁
Индия вывезла из банков Великобритании более 100 тонн своего золота
Михаил Barash Андреев
17:37
Да-да, слышали уже про "не посмеет". Причём 23 февраля 2022 года я это тоже слышал. За несколько часов до того как посмела.
Медведев не исключил, что нынешний конфликт может перейти в ядерную стадию
nonses84
17:34
Запоздал с новостью дня на два
Microsoft презентовала технологию DirectSR, которая упростит интеграцию AMD FSR, NVIDIA DLSS в игры
nonses84
17:33
Разрешаю России вмандулить ядеркой по белому дому.
WSJ: США разрешат Украине применять американское оружие для ударов по РФ
owzod
17:32
Лучи это какашка) ну ты сам показал что 7900хтх сосет у 4090 по минималке).
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Джон Коннор
17:30
Я использовал на свадьбе, он мне тосты придумывал )))
Обновлённая BMW 3 Series получила новые цвета кузова, улучшенную мультимедиа, климат-контроль и батареи
Китя
17:30
Зато у вас все хорошо на укре президент нелегитимный. подписали закон что призыв на войну уже с 18 лет. так еще кто сдаёмся стреляют в спину.
МИД РФ уточнил, в каком статусе Россия теперь воспринимает Владимира Зеленского
Мимо
17:21
А не "нас рать" ли, если ВРМ из "говна и палок"? МЯСо опять начало свое дерьмо агрессивно рекламировать.
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
begemo_tik
17:20
А это вообще не важно) Вместо толкового описания проблемы в тексте 80% "воды". Зато план по публикациям выполнен и KPI на нужном уровне))
Microsoft снова сломала Windows 11, но обещает устранить неполадки в ближайшие 24 часа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем