Или лучше «китайца» взять?

BMW доработала модели M3 в кузове седан и универсал поколений G80/G81, представив изменения одновременно с обновлёнными версиями стандартной третьей серии, про которые мы писали в прошлой заметке. Производство обновлённых автомобилей стартует в июле этого года. Базовые версии BMW M3 теперь оцениваются в Германии начиная от 94 200 евро, что отражает прибавку в цене от 4100 до 5000 евро в зависимости от комплектации.

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Особенностью рестайлинга стало увеличение мощности полноприводного седана и универсала BMW M3 Competition с M xDrive с 510 до 530 л.с., при этом базовые характеристики прежние: максимальная скорость ограничена 250 км/ч, которая может быть увеличена до 290 км/ч для седанов и 280 км/ч для универсала с опцией M Driver’s Package. Разгон от 0 до 200 км/ч у седана обновлён до 11,8 секунды, а у универсала до 12,4 секунды — благодаря дополнительным 20 л.с.

Косметические изменения включают обновлённую оптику, новые колёсные диски от 18 до 20 дюймов, и мелкие элементы внешнего дизайна. Салон автомобилей сохранил прежнюю форму, но обогатился материалами высокого качества, новым рулем с красной меткой центрального положения, иными воздуховодами с подсветкой, системой BMW 8.5 с двойным экраном и климат-контролем нового поколения, управление которым теперь осуществляется через сенсорный экран.

В продолжение темы обновления, BMW предлагает пакет M Race Track для M3, позволяющий снизить массу транспортного средства на 25 кг за счёт использования карбон-керамических тормозов, углепластиковых элементов декора и ковшовидных сидений.

Мощность базовой версии седана BMW M3 с задним приводом остается прежней — 480 л.с., а у модели M3 Competition — 510 л.с., со 100% задним приводом. Полноприводный седан M3 Competition с M xDrive и соответствующий универсал теперь генерируют 530 л.с., в то время как их динамические характеристики остались на прежнем уровне.