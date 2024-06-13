Осенью в игре Fallout 76 появятся аванпосты караванов, а в следующем году — игровые гули с уникальными перками

Несколько недель назад Bethesda Game Studios рассказала о грядущем обновлении Fallout 76 Skyline Valley на сервере публичного тестирования. Теперь был представлен патч, размер которого на платформе Steam составляет около 27 ГБ.

Дополнение становится первым для данной карты с открытым миром. Skyline Valley представляет совершенно новый участок на карте Аппалачей. На юге появился национальный парк Шенандоа, где можно найти Убежище 63 с недикими гулями.

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Лидером этого убежища является Хьюго Штольц, которого разработчики описывают как яркую личность. Новый тип гулей называется Потерянные. Они дружелюбные, но опасаются посторонних. Геймеры смогут подружиться со Штольцем или предать его. Новыми противниками стали огромные роботы «Штормовые Голиафы», разработанные Убежищем 63.

В игре появилось 12 новых квестов, что эквивалентно количеству заданий в предыдущих обновлениях Steel Dawn и Steel Reign вместе взятых. Появились новые фракции, существа и награды. Также есть новое мероприятие «Опасные развлечения». Здесь игрок становится охотником за штормами и ему нужно активировать большой громоотвод. Это обновление приносит 17-й сезон, темой которого являются награды лагеря.

Bethesda Game Studios анонсировала и будущее обновление Fallout 76. Осенью оно выйдет под именем Milepost Zero. В нём компания Blue Ridge Caravan проложила торговый маршрут в Skyline Drive, и ей требуется помощь для защиты караванов браминов.

Выполнение миссий этой компании откроет форпост каравана. Это напоминает дома в игре Skyrim, поскольку форпост можно украшать и размещать там торговцев. В рамках Хэллоуина будет добавлено событие «Ночь шалостей». Интереснее всего могут показаться играбельные гули, которые ожидаются в следующем году. Это решение могло быть принято в свете выхода сериала по Fallout, где есть персонаж-гуль.

Гули становятся доступными по достижению уровня 50. У них есть уникальные способности противостояния радиации и десятки уникальных карт-перков вдобавок к существующим перкам. С другой стороны, их внешность не подходит для участия в некоторых фракциях.

Появление гулей может быть связано с новым сложным заданием в конце игры.