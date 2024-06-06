Команда разработчиков Project Arroyo работает над созданием ремейка Fallout 2 в стиле третьей и четвертой частей серии.

Fallout 2, вторая часть серии, которая недавно пережила всплеск популярности благодаря телешоу Amazon Prime Video, будет переделана командой преданных фанатов в стиле третьей и четвертой частей серии.

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В новом интервью The Gamer Дэмион Дапонте, внештатный видеомонтажер, возглавляющий команду разработчиков Project Arroyo, состоящую из более чем 100 моддеров, сообщил некоторые подробности о проекте. Проект представляет собой попытку переделать вторую часть серии в ролевую игру с открытым миром на движке Fallout 4. Поскольку оригинальная игра была недостаточно большой, команда также расширит мир и предложит для исследования уменьшенную версию Сан-Франциско.





В фанатском ремейке Fallout 2 также будут переработаны некоторые механики оригинала, например, случайные встречи, которые не нужны в ролевой игре с открытым миром, возвращен классический Pip-Boy, а также добавлены некоторые объекты из New Vegas, которые позволили лучше рассмотреть Новую Калифорнийскую Республику. Силовая броня из Fallout 4 также вернется в ремейк, поскольку разработчики считают, что ее работа в игре имеет больше смысла по сравнению с тем, как она функционирует в Fallout 3 и New Vegas.

Хотя дату выхода ремейка Fallout 2 Project Arroyo еще не представили, велика вероятность, что фанатский ремейк выпустят в Steam. "Это просто платформа, которая есть у всех, говорит Дапонте, к ней проще получить доступ, проще обновлять, проще устанавливать, она более эффективна.