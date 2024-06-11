Планшеты iPad обзаведутся «Калькулятором»

В мае компания Apple представила новые поколения планшетов iPad Pro и iPad Air. На конференции разработчиков под них предлагаются усовершенствованные операционные системы и приложения.

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iPadOS получает расширенные возможности настройки домашнего экрана. Как и на iPhone, теперь можно будет размещать иконки приложений где угодно. Расширены и возможности центра управления. Новая плавающая панель вкладок упрощает навигацию по приложениям и позволяет запоминать избранные программы. SharePlay даёт возможность рисовать на чужом планшете и дистанционный доступ к устройству. Smart Script в приложении «Заметки» сделает рукописный ввод более чётким и упростит редактирование.

Спустя годы ожиданий планшеты iPad обзавелись приложением «Калькулятор». Здесь есть функция «Математические заметки» с поддержкой стилуса для ввода формул вручную. Формулы обновляются в реальном времени или их можно сохранить.

Для улучшения конфиденциальности появилась возможность блокировать приложения. Также приложения можно прятать в папке, чтобы никто не знал об их существовании.

В приложении «Сообщения» можно отправлять текст через спутниковую связь. При этом поддерживается сквозное шифрование.

Изменение есть и в приложениях «Почта» и «Фото». В первом предлагаются новые категории для поиска разных типов информации, вроде рейсов самолётов. Во втором обновлён интерфейс для просмотра разных типов изображений, чтобы можно было быстрее найти нужные. Для показа старых снимков и воспоминаний введены категории «Последние дни» и «Люди и домашние животные».

Жесты головой при ношении наушников AirPods могут работать как ответы «Да» и «Нет». Это может пригодиться при использовании цифрового помощника Siri.

Набор функций на основе ИИ под названием Apple Intelligence даёт возможность задействовать приложения и инструменты для поиска файлов или создания изображений на основе текстовых подсказок. Можно создавать краткие обзоры веб-страниц, изменять и переделывать электронные письма. Данная функциональность является персонализированной и контекстной. Apple при этом обещает не создавать пользовательские профили. Большая часть функциональности ИИ должна работать локально.

Siri будет лучше понимать разговорный язык и контекст между разными запросами. Появилось новое приложение «Пароли» и игровой режим с персонализированным пространственным звуком.