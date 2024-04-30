Европейская комиссия признала iPadOS службой-привратником.

Восемь месяцев назад Европейская комиссия объявила три сервиса Apple "службами-привратниками", подпадающими под действие Закона о цифровых рынках (DMA). Теперь комиссия добавила в этот список и программное обеспечение iPadOS.



Согласно заявлению комиссии, у Apple есть шесть месяцев, чтобы сделать iPadOS совместимым с требованиями DMA в Европейском Союзе. В противном случае компании грозят крупные штрафы. Решение было принято после восьмимесячного расследования, в ходе которого комиссия пришла к выводу, что iPadOS обладает значительным влиянием в экосистеме планшетов и является важным каналом для бизнеса.



Ранее Apple уже вносила изменения в свою работу в ответ на решения ЕС, например, позволив пользователям загружать приложения за пределами App Store. Теперь аналогичные изменения могут коснуться и iPadOS в Европе.



Включение iPadOS в сферу действия DMA может означать, что пользователи получат возможность удалять предустановленные приложения на iPad, а не быть ограниченными только теми, что предлагает Apple.