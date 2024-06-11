Модель OnePlus Watch 3 может быть на подходе, хотя прошлые часы были выпущены совсем недавно

В настоящее время одними из лучших умных часов в продаже являются OnePlus Watch 2. Похоже, китайский производитель уже готовит новое предложение.

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Сайт сертификации Индийского бюро индийских стандартов (BIS) содержит некоторую информацию об этом устройстве. Это часы с модельным номером OPWWE234, что близко к модельному номеру OPWWE231 на OnePlus Watch 2. Из этого может следовать, что различия между часами будут минимальные.

Характеристики здесь не указаны. Этот же модельный номер найден в базе данных TUV Rheinland. Там говорится об аккумуляторе ёмкостью 500 мАч, как и в Watch 2.

Предположительно, новые часы могут быть моделью OnePlus Watch 3. С другой стороны, нынешние часы были представлены не так давно, поэтому нет смысла выпускать новые в этой же серии. Сертификат BIS наводит на мысль, что речь скорее идёт о разновидности Watch 2. Это может быть более доступный по цене вариант OnePlus Watch 2 с набором функциональности из часов первого поколения. Некоторые продвинутые возможности здесь могут убрать, оставив отслеживание физической активности и уведомления.

Также это может быть специальная версия часов или вариант в необычной расцветке.