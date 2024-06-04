Ожидается, что OnePlus 13 будет оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 4, а емкость аккумулятора увеличится до 6000 мАч.

Новая информация о предстоящем OnePlus 13 появляется каждый день. Вчерашний отчет упоминает, что телефон будет иметь экран разрешением 2K 8T LTPO. Сегодня же информатор Digital Chat Station раскрыл детали о камере.

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Согласно источнику, OnePlus 13 будет оснащен тройной камерой, каждая с разрешением 50 мп: основная камера, широкоугольный объектив и телеобъектив. Это отличается от OnePlus 12, у которого основной датчик камеры 50 МП, широкоугольный объектив 48 МП и телеобъектив с перископом 64 МП.

Предположительно OnePlus 13 будет работать на чипе Snapdragon 8 Gen 4, а емкость аккумулятора увеличится до 6000 мАч, в то время как в OnePlus 12 – 5400 мАч. Также говорят о проводной зарядке с мощностью 100 Вт, но по слухам, беспроводная зарядка будет отсутствовать.

Возможно, что предстоящий OnePlus 13 станет одним из первых устройств с чипсетом Snapdragon 8 Gen 4, что будет представлен в октябре текущего года, наравне с Xiaomi 15 и 15 Pro. Следовательно, OnePlus 13 обещает быть технически продвинутым устройством на рынке.