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10test
Президент OnePlus намекнул, что OnePlus Pad 2 представит ряд новинок
По сравнению с прошлогодним OnePlus Pad, который был оснащен процессором Dimensity 9000, новый планшет получит более высокую производительность.

Глава компании OnePlus в Китае, Ли Цзе, недавно заявил о предстоящем выпуске планшета OnePlus Pad 2 в своем сообщении на платформе Weibo. Он отметил, что новый планшет принесет инновации в этой отрасли, но детально о новой модели информации не разгласил.

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По последним слухам, OnePlus Pad 2 будет доступен в четырех вариантах памяти: 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ. Кроме того, устройство будет предлагаться в двух цветовых вариантах: космический серый и свежий хаки-зеленый. Есть информация, что планшет может быть выпущен уже в текущем месяце.

Вес OnePlus Pad 2 составляет 585 граммов, что немного превышает вес предыдущей модели OnePlus Pad, выпущенной в апреле прошлого года и весившей 552 грамма.

Тесты на платформе Geekbench показывают, что OnePlus Pad 2 имеет модельное обозначение "OP2404" и будет работать на новейшем флагманском чипсете Snapdragon 8 Gen 3. Это позволяет предположить, что новый планшет будет иметь преимущество в производительности перед конкурентами. Ли Цзе намекнул, что устройство сможет использовать программные функции, которые позволят использовать его мощность максимально эффективно. В сравнении с прошлогодней моделью OnePlus Pad, оснащенной процессором Dimensity 9000, новый планшет будет обладать более высокой производительностью. Dimensity 9000 был выпущен ближе к концу 2021 года и имел 4-нм техпроцесс.

Чипсет Snapdragon 8 Gen 3 содержит ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3,3 ГГц, пять ядер Cortex A720 (три ядра с тактовой частотой 3,2 ГГц и два ядра с тактовой частотой 3,0 ГГц) и два энергоэффективных ядра Cortex A-520 с тактовой частотой 2,3 ГГц. Также он оснащен графическим процессором Adreno 750. OnePlus Pad 2 набрал более 2000 и 7000 баллов в одно- и многоядерных тестах соответственно на платформе Geekbench, что незначительно ниже результатов Dimensity 9300.

По внешнему виду OnePlus Pad 2 скорее всего будет иметь 12,1-дюймовый ЖК экран и поддерживать разрешение 3K (3000x2120 пикселей) с плотностью пикселей 304 PPI и иметь максимальную яркость 900 НИТ. Устройство, предположительно, будет оснащено батареей объемом 9510 мАч и поддержкой зарядки 67 Вт, так же, как и его предшественник. 

#oneplus #snapdragon 8 gen 3 #dimensity 9000 #cortex-x4 #adreno 750 #oneplus pad 2
Источник: gizmochina.com
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