В понедельник стартовала конференция разработчиков компании Apple

В рамках открытия конференции разработчиков WWDC компания Apple представила свою очередную версию операционной системы для компьютеров. Новый вариант получил название Sequoia. Среди прочих новых функциональных возможностей здесь предлагается зеркалирование экрана аппаратов iPhone.

Это означает, что компьютеры Mac смогут подключаться к iPhone и с них можно будет управлять смартфоном. Обои и иконки приложений будут показываться так же, как они выглядят на экране iPhone. Можно будет делать свайпы между страницами на домашнем экране или запускать приложения. Делать это можно будет при помощи клавиатуры, мыши и трекпада. На компьютер будет передаваться даже звук с мобильного устройства.

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Данная функциональность напоминает Phone Link на Windows-компьютерах, которые можно связывать с устройствами на Android и iOS.

Ещё в новой системе появилось приложение «Пароли» для защиты персональных данных. Поддерживается синхронизация компьютеров Mac с другими устройствами от Apple. Приложение пароли может синхронизироваться в том числе с Windows-компьютерами, где необходимо установить программу iCloud.

Есть усовершенствования в браузере Safari. Например, опция под названием «Основные моменты» отображает справочную информацию вроде маршрутов до указанных мест, информации о телепередачах или фильмах и т.д.

В ближайшие месяцы обещано появление на компьютерах Mac большего количества популярных видеоигр. В их число входят Control, Palworld, Robocop: Rogue City и некоторые другие. Появятся и ещё не выпущенные игры, включая Riven, Frostpunk 2 и Assassin's Creed: Shadows.

Приложение Game Porting Toolkit 2 упростит перенос игр с Windows на Mac. Таким образом, Apple хочет сделать свои компьютеры более притягательными для геймеров.

Не забыт в Sequoia и вездесущий генеративный искусственный интеллект. Apple Intelligence поможет писать электронные письма и документы в приложениях macOS. Будет представлен новый инструмент создания художественных произведений на основе ИИ под названием Image Playground.

Бета-версия macOS уже доступна для разработчиков. В июле она появится для обычных пользователей. Финальный вариант ожидает осенью.