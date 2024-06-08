Ожидаются анонсы новых версий операционных систем и, возможно, гарнитуры смешанной реальности.

Ежегодная конференция разработчиков Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) стартует в понедельник, 10 июня, и ожидается, что она станет одним из самых интригующих событий в мире технологий в этом году. Открывающая презентация, которая начнётся в 21:00 по московскому времени, традиционно проходит после мероприятий главных конкурентов Apple - Google I/O и Microsoft Build. Однако в этом году Apple впервые оказывается в роли догоняющей в гонке за лидерство в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

В последние месяцы IT-гиганты Google и Microsoft сделали серьёзные заявки на первенство в ИИ-гонке. Google активно продвигает свой проект Gemini, а Microsoft делает ставку на Copilot. Теперь все взгляды обращены на Apple, от которой ждут демонстрации своих достижений в области ИИ, чтобы доказать, что компания не отстаёт от своих конкурентов.

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Ожидается, что на WWDC 2023 Apple представит новые версии своих операционных систем - iOS 17, macOS 14, watchOS 10 и tvOS 17. Однако главной интригой остаётся возможный анонс собственной ИИ-платформы или интеграции ИИ-технологий в существующие продукты и сервисы Apple. Учитывая недавние успехи ChatGPT и других генеративных ИИ-моделей, многие эксперты предполагают, что Apple может представить свой аналог или показать, как ИИ может быть встроен в Siri, Apple Maps, iMessage и другие популярные приложения.

Кроме того, на WWDC 2023 могут быть анонсированы новые устройства, такие как гарнитура смешанной реальности Apple, которая, по слухам, сочетает в себе возможности виртуальной и дополненной реальности. Этот продукт может стать ответом Apple на растущую популярность метавселенных.

Конференция WWDC всегда была важнейшим событием для сообщества разработчиков Apple, предоставляя им возможность узнать о новейших технологиях, инструментах и платформах для создания инновационных приложений и сервисов.