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Filcenberg
Apple может представить новое приложение "Passwords" на ежегодной конференции WDC 2024
Агентство Bloomberg сообщает, что Apple готова запустить автономный менеджер паролей и парольных ключей, который работает на iPhone, iPad, Mac, Vision Pro и ПК с Windows.

Apple, готовит к запуску новое приложение под названием Passwords, призванное помочь пользователям управлять своими учетными данными. Ожидается, что анонс будет сделан на предстоящей ежегодной конференции WDC 2024.

В настоящее время Apple предоставляет пользователям возможность хранить свои пароли на iPhone, iPad или Vision Pro через iCloud Keychain. Ожидается, что грядущее приложение будет предлагать аналогичные возможности синхронизации, но с дополнительной функциональностью, позволяющей распределять логины по различным группам, таким как учетные записи, сети Wi-Fi и пароли. Bloomberg сообщает, что приложение Passwords также будет поддерживать Windows, но нет никакой информации о совместимости с Android.

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По прогнозам, приложение Passwords будет представлено вместе с выходом iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15. По данным Bloomberg, приложение будет иметь возможность генерировать и хранить пароли, подобно существующим инструментам управления паролями, таким как LastPass и 1Password.

Дополнительные функции приложения Passwords, как отмечает Bloomberg, включают в себя возможность автозаполнения имен пользователей и паролей, а также генерацию кодов аутентификации, аналогичных Google Authenticator.

Ожидается, что на Всемирной конференции разработчиков Apple, которая состоится 10 июня, будет представлено множество новых функций, в том числе, по слухам, усовершенствования искусственного интеллекта для iPhone в iOS 18 и значительное обновление Siri.

#apple #windows #пароли #менеджер паролей #passwords
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Apple выпустит кроссплатформенный менеджер паролей «Passwords» на следующей неделе
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