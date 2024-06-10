Microsoft упрощает перемещение файлов между мобильными устройствами и компьютерами

На Windows 11 иногда возникает необходимость перенести файл со смартфона на компьютер или в обратном направлении. Сделать это не так просто. В частности, может быть трудно заставить смартфон появиться в проводнике Windows 11. Скоро Microsoft может устранить этот недостаток и предложить новую функциональную возможность.

реклама

Об этом написал в Twitter инсайдер PhantomOfEarth, который уже неоднократно делился точными сведениями относительно будущих разработка Microsoft. Ранее скрытая опция официально получила переключатель для активации.

Пока неизвестно, когда новая возможность будет представлена, будет ли она сначала предлагаться в канале для разработчиков и в бета-версиях Windows 11. До тех пор можно воспользоваться приложением Phone Link для связи мобильного устройства и компьютера, получив ряд функциональных возможностей.