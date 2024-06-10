При создании часов Google придерживается консервативного подхода

В ближайшее время от компании Samsung ждут анонса ряда крупных продуктов. Среди них могут быть и бюджетные смарт-часы, а также модели Galaxy Watch 7. Что касается компании Google, её анонсы обычно приходятся на октябрь. В интернете были опубликованы изображения часов Google следующего поколения от инсайдера Onleaks.

Судя по чертежам, внешний вид часов останется прежним. Это означает наличие круглого экрана без рамок вокруг и чёрного ремешка с застёжкой. Немного увеличился размер вращающейся головки. Корпус кажется чуть более толстым. Предположительно, размер часов составит 40,79 x 40,73 x 14 мм против прежнего значения 41 x 41 x 12,3 мм.

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Увеличение толщины может быть связано с увеличением ёмкости аккумулятора до 307 мАч. Об этом стало известно благодаря сайтам сертификации Dekra и Safety Korea.

Размер экрана должен быть 1,2 дюйма. Часы работают на операционной системе Wear OS. На правой стороне корпуса у них располагается кнопка, а на другой стороне вырез, что может означать решётку динамика.

Помимо размера 41 мм, может быть представлена более крупной версией часов. Ожидается поддержка сверхширокополосной связи для улучшенной разблокировки и дополнительной функциональности.