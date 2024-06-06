Google приобретает Cameyo, ведущего поставщика технологий виртуализации программного обеспечения, для углубления интеграции поддержки виртуализированных приложений Windows в Chrome OS.

В рамках мер, направленных на дальнейшее расширение возможностей своей операционной системы Chrome OS, Google объявила о приобретении Cameyo, ведущего поставщика технологий виртуализации программного обеспечения. Ожидается, что приобретение углубит интеграцию поддержки виртуализированных приложений Windows в Chrome OS, что является значительным достижением для популярной платформы Chromebook.

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Опыт Cameyo в области виртуализации программного обеспечения позволяет пользователям запускать приложения Windows на устройствах, отличных от Windows, таких как Chromebook, без необходимости сложной настройки. Эта технология имеет далеко идущие последствия для образовательного и корпоративного секторов, где хромбуки все чаще используются в качестве экономичной и безопасной альтернативы традиционным ноутбукам.

Приобретение рассматривается Google как стратегический шаг по укреплению своих позиций на образовательном и корпоративном рынках. Интегрируя технологию Cameyo в Chrome OS, Google стремится предоставить пользователям беспрепятственный и безопасный доступ к приложениям Windows на Chromebook.

"Мы рады приветствовать Cameyo в семействе Google", - сказал представитель Google. "Их инновационная технология позволит нам приносить еще больше пользы пользователям наших Chromebook, которые все больше полагаются на приложения Windows в своей повседневной работе и учебе".

Ожидается, что технология Cameyo будет интегрирована в Chrome OS в ближайшие месяцы, а первое крупное обновление запланировано на конец этого года. Ожидается, что приобретение окажет значительное влияние на экосистему Chromebook, поскольку преподаватели и предприятия стремятся использовать преимущества виртуализированных приложений Windows в Chrome OS.

Отраслевые аналитики приветствовали приобретение, ссылаясь на потенциал значительного роста и инноваций на рынке Chromebook. "Это приобретение кардинально меняет правила игры в экосистеме Chromebook", - сказал один аналитик. "Интегрируя технологию Cameyo в Chrome OS, Google готова захватить большую долю образовательных и корпоративных рынков, где все большее распространение получают хромбуки".

Приобретение также рассматривается как значительный вотум доверия к платформе Chromebook, которая в последние годы стремительно развивалась. Благодаря более чем 20 миллионам проданных Chromebook по всему миру платформа стала крупным игроком на рынках образования и предприятий.

Ожидается, что после завершения сделки по приобретению команда Cameyo присоединится к подразделению Google Chrome OS, где они будут тесно сотрудничать с инженерными и продуктовыми командами компании для интеграции их технологий в Chrome OS.