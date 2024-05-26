Minisforum предлагает первый мини-ПК, сертифицированный AMD Advantage.

AtomMan G7 PT - это мини-ПК оснащенный процессором Ryzen 9 7945HX Dragon Range с 16 полноценными процессорными ядрами Zen 4, графическим процессором Radeon RX 7600M XT на базе RDNA 3 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6 и поддержкой твердотельных накопителей PCIe 5.0 NVMe и модулей SODIMM DDR5. Это маленькая коробочка для игр с разрешением 1080p или 1440p, которая определенно справится с производительными рабочими нагрузками и легко поместится в рюкзак.

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Пожалуй самое впечатляющее то, что "система ультра охлаждения Cold Wave" по-видимому сохраняет все компоненты системы холодными при общем TDP 205 Вт, при этом максимальный уровень шума составляет всего 45 дБА - это достаточно тихо, чтобы вы с трудом могли это услышать. Предположительно это достигается за счет использования восьми тепловых трубок и четырех вентиляторов. Примечательно, что ПК также включает в себя активные охладители для системных модулей DDR5 SODIMM и твердотельных накопителей NVMe.

AtomMan G7 PT действительно выглядит как довольно надежная машина. Вы получаете 2,5-гигабитный Ethernet, три выхода дисплея (HDMI, DisplayPort и DP-over-USB-C) и два разных аналоговых аудиовыхода, поэтому вам не придется отсоединять динамики, чтобы подключить наушники. Есть два слота памяти и два разъема M.2, хотя максимальная поддерживаемая скорость памяти составляет 5200 МТ/с без возможности включения XMP или EXPO, как у других мини-ПК.

Другими словами, производительность не будет лучше, чем у настольного ПК с аналогичными характеристиками, но такая система будет значительно больше, чем AtomMan G7 PT, и по иронии судьбы, она вероятно также будет дороже. Мы говорим "вероятно", потому что цена на этот мини-ПК пока не объявлена.