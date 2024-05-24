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mrTabann
Minisforum представила мини-ПК AtomMan G7 Pt
Minisforum представила высокопроизводительный мини-ПК AtomMan G7 Pt с мощным 16-ядерным процессором Ryzen 9 7945HX в сочетании с памятью DDR5-5200 объемом до 96 ГБ и дискретным графическим процессором RX 7600M XT с 8 ГБ памяти GDDR6.

Minisforum анонсировала свое последнее высококачественное предложение в серии AtomMan — мини-ПК AtomMan G7 Pt. Это устройство, ориентированное на геймеров и создателей контента, которым требуется высокая производительность в компактном форм-факторе, обладает длинным списком впечатляющих характеристик. После недавнего запуска AtomMan X7 Ti на базе процессора Intel Core Ultra 9 компания Minisforum обратила свое внимание на поклонников AMD, выпустив это полностью AMD-предложение. 

AtomMan G7 Pt оснащен 16-ядерным 32-поточным процессором Ryzen 9 7945HX Dragon Range на базе архитектуры AMD Zen 4 с тактовой частотой Boost до 5,4 ГГц. Этот процессор довольно легко превосходит Intel i9-14900HX и сравним с Ryzen 9 7945HX3D, хотя у него вдвое меньше кэш-памяти третьего уровня (64 МБ против 128 МБ). G7 Pt также оснащен двухканальными слотами DDR5-5200 SODIMM с поддержкой до 96 ГБ памяти.

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Что касается графики, G7 Pt оснащен дискретным графическим процессором Radeon 7600M XT на базе RDNA 3 с 32 процессорами CU и 8 ГБ памяти GDDR6, которые обычно встречаются в ноутбуках среднего класса. Этот графический процессор, основанный на чипе Navi 33, обеспечивает высокую производительность в тестах, почти сравнявшись с графическим процессором ноутбука RTX 4070 в синтетических тестах. Хотя это явно не RTX 4080, он обеспечивает достаточную производительность как для обычных геймеров, так и для создателей контента.

Эффективное охлаждение особенно важно для мини-ПК, и AtomMan G7 Pt удовлетворяет эту потребность, имея максимальную мощность охлаждения 205 Вт, согласно заявлениям Minisforum.

Для подключения и расширения G7 Pt включает в себя слот M.2 2280 PCIe Gen 5, слот M.2 2280 PCIe Gen 4, HDMI 2.1, DisplayPort 2.0, порт 2.5 G Ethernet, а также Wi-Fi 7 + Bluetooth (через разъем M. 2 слота 2230). Он также оснащен несколькими портами USB 3.2 Gen 2 в вариантах USB-A и USB-C. Кроме того, устройство поддерживает до трех мониторов 4K одновременно благодаря множеству портов видеовыхода.

Хотя подробности о ценах и доступности еще не объявлены, ожидается, что AtomMan G7 Pt скоро будет доступен для предварительного заказа на веб-сайте Minisofrum. Заинтересованные клиенты также могут подписаться на информационный бюллетень компании, получив дополнительную скидку 50 долларов.

#amd #ryzen #компьютер #мини пк #ryzen 9 7945hx #rx 7600m xt #atomman x7 ti #intel core ultra 9
Источник: notebookcheck.net
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