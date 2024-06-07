На следующий неделе пройдёт конференция разработчиков компании Apple, где она может представить ряд новых продуктов. Одним из них может оказаться новый менеджер паролей с простым названием Passwords. Он призван конкурировать с такими известными менеджерами паролей, как LastPass и 1Password, не только на собственных устройствах Apple, но и на Windows.
Apple давно предлагает iCloud Keychain для хранения пользовательских паролей. Здесь можно создавать, хранить и синхронизировать пароли между разными устройствами. Однако, удобство и функциональность этого решения не дотягивает до лучших современных менеджеров паролей.
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Bloomberg утверждает, что новое приложение войдёт в состав систем iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15. Оно также будет основано на iCloud Keychain, разделяя логины по категориям, вроде аккаунтов, сетей Wi-Fi и т.д. Можно будет включить автоматическое заполнение полей логина и пароля при входе на сайты или в приложения.
Также здесь будут генерироваться коды аутентификации, как это происходит в Google Authenticator и других похожих приложениях. Таким образом, с этой программой можно будет защищать свои аккаунты двухфакторной аутентификацией.
Среди других программных новинок Apple ожидается появление искусственного интеллекта в составе Siri в iOS 18 с возможностью управления некоторыми приложениями при помощи голосовых команд. Поначалу это будет относиться только к приложениям самой Apple.