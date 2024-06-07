Менеджер паролей Apple будет функционировать на основе iCloud Keychain

На следующий неделе пройдёт конференция разработчиков компании Apple, где она может представить ряд новых продуктов. Одним из них может оказаться новый менеджер паролей с простым названием Passwords. Он призван конкурировать с такими известными менеджерами паролей, как LastPass и 1Password, не только на собственных устройствах Apple, но и на Windows.

Apple давно предлагает iCloud Keychain для хранения пользовательских паролей. Здесь можно создавать, хранить и синхронизировать пароли между разными устройствами. Однако, удобство и функциональность этого решения не дотягивает до лучших современных менеджеров паролей.

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Bloomberg утверждает, что новое приложение войдёт в состав систем iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15. Оно также будет основано на iCloud Keychain, разделяя логины по категориям, вроде аккаунтов, сетей Wi-Fi и т.д. Можно будет включить автоматическое заполнение полей логина и пароля при входе на сайты или в приложения.

Также здесь будут генерироваться коды аутентификации, как это происходит в Google Authenticator и других похожих приложениях. Таким образом, с этой программой можно будет защищать свои аккаунты двухфакторной аутентификацией.

Среди других программных новинок Apple ожидается появление искусственного интеллекта в составе Siri в iOS 18 с возможностью управления некоторыми приложениями при помощи голосовых команд. Поначалу это будет относиться только к приложениям самой Apple.