Радиомодуль Thread позволяет устройствам обмениваться данными с другими устройствами умного дома на частоте 2,4 ГГц, что обеспечивает надежную и энергоэффективную связь.

Apple незаметно добавила радиомодули Thread в несколько новых моделей iPad и Mac, выпущенных после сентября 2023 года, что позволяет этим устройствам напрямую взаимодействовать с устройствами умного дома.

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Как обнаружил ресурс The Verge, радиомодуль Thread присутствует в следующих моделях:

iPad Pro 11 дюймов (2023 г.)

iPad Pro 12,9 дюйма (2023 г.)

Mac mini (2023 г.)

Mac Studio (2023 г.).

Это означает, что новые iPad и Mac могут использоваться для управления устройствами умного дома, такими как освещение, термостаты и системы безопасности, без необходимости использования концентратора.

Теперь пользователи могут контролировать свои устройства умного дома с помощью голосовых команд Siri, а также получать уведомления и управлять устройствами прямо со своих планшетов и компьютеров.

Apple не объявляла о наличии радиомодуля Thread в новых iPad и Mac, но эта функция была обнаружена только после тщательного тестирования. Ожидается, что Apple официально объявит о поддержке Thread в этих устройствах в ближайшем обновлении программного обеспечения.

Поддержка Thread в новых iPad и Mac также является хорошим знаком для будущего экосистемы умного дома Apple. Поскольку все больше устройств поддерживают Thread, пользователи смогут создавать более интегрированные и надежные системы умного дома, управляя всеми своими устройствами с помощью одного приложения или устройства.