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Oppo Find X8 может сохранить четыре 50 Мп камеры
На смартфоне Oppo Find X8 Ultra могут поменять камеру-перископ IMX858

В октябре нынешнего года от компании Oppo ждут выпуска смартфона Find X8. Этот аппарат может стать обладателем нового флагманского процессора MediaTek Dimensity 9400. В первом квартале будущего года может быть представлена модель Oppo X8 Ultra на другом флагманском чипе Snapdragon 8 Gen 4. Известный инсайдер Digital Chat Station поделился информацией относительно используемых в версии Ultra камер.

Согласно его информации, сзади будут четыре камеры с основной с разрешением 50 Мп. Как и в случае с моделью Find X7 Ultra, будут предлагаться два телеобъектива-перископа.

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Инженерный прототип смартфона показал оптический зум, который превосходит возможности камеры-перископа с разрешением 200 Мп. Это означает, что аппарат может предложить зум лучше по сравнению с Vivo X100 Ultra.

Также было сказано, что в этом устройстве не будет камеры Sony IMX858. В аппарате Find X7 Ultra два телеобъектива-перископа. Один из них на сенсоре IMX890 обладает разрешением 50 Мп и 3-кратным оптическим зумом, а другой 50 Мп IMX858 с 6-кратным оптическим зумом. В новом устройстве сенсор IMX890 может сохраниться.

Остальные характеристики пока остаются неизвестными. Конкурентами будущего аппарата могут стать модели Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 Ultra, Honor Magic 7 Ultimate и Vivo X200 Ultra.

#смартфоны #oppo
Источник: gizmochina.com
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