Oppo готовится представить новую линейку смартфонов F27 Pro и F27 Pro+, которые удивят пользователей не только продвинутыми техническими характеристиками, но и уникальной степенью защиты корпуса.

Современные смартфоны, несмотря на свои многочисленные возможности, часто уязвимы к повреждениям при случайных падениях или попадании влаги. Однако скоро на рынке появится новинка, которая способна кардинально изменить этот подход – линейка Oppo F27 Pro и F27 Pro+.

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Компания Oppo готовится представить в Индии свои новые защищенные смартфоны Oppo F27 Pro и Oppo F27 Pro+. Согласно появившимся утечкам, оба устройства получат уникальную для этого рынка степень защиты IP69, что делает их первыми в своем роде.

Для сравнения, даже самые дорогие флагманские смартфоны, как правило, имеют лишь степень защиты IP68. Это означает, что Oppo F27 Pro и F27 Pro+ смогут выдерживать не только кратковременное погружение в воду, но и воздействие давления струй.

Дизайн новинок также привлекает внимание – корпус выполнен в смешанной стилистике с металлическими и кожаными элементами. Выделяется и фирменный камерный модуль с металлической окантовкой. Что касается характеристик, то F27 Pro получит 6,7-дюймовый OLED-дисплей, процессор Dimensity 7050, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, квадрокамеру с 64-мегапиксельным основным модулем и фронталку на 32 Мп. Питание обеспечит аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой 67-Вт зарядки.

Отдельные подробности о F27 Pro+ пока остаются в секрете, но вполне вероятно, что это будет более продвинутая версия с некоторыми улучшениями. Узнать больше об этих новинках можно будет уже 13 июня, когда Oppo проведет официальную премьеру линейки в Индии.

Стоит отметить, что похожий на F27 Pro смартфон Oppo A3 Pro уже был представлен в Китае, так что новые защищенные модели могут стать настоящим хитом на индийском рынке. Особенно с учетом уникальной степени защиты IP69, которая обеспечит надежную защиту устройств в любых условиях.