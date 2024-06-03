Qualcomm расширяет серию Snapdragon X Elite на больше количество устройств, включая мини-ПК и настольные компьютеры. Планируется запуск 22 систем на базе ARM для Windows к июню. Компания также представила собственное устройство, похожее на мини-ПК, и намекнула на новые системы, включая моноблоки.





Компания Qualcomm объявила о расширении своей серии Snapdragon X Elite на более широкий спектр устройств, сообщает videocardz. Первая волна этих чипов на базе ARM для Windows будет нацелена на ноутбуки, и ожидается, что к середине июня будет запущено около 22 систем. Qualcomm хочет обеспечить большее количество устройств своими процессорами, включая мини-ПК и настольные компьютеры, ноутбуки и мониторы.

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Также компания Qualcomm представила свое собственное устройство, которое очень похоже на мини-ПК. В планах у Qualcomm перейти на новые форм-факторы, такие как настольные ПК. Хотя в настоящее время ожидается, что компания не выйдет на рынок домашних ПК, она намекает на новые системы, в том числе моноблоки. Qualcomm является первой компанией, выпустившей ПК Copilot+, опередив Intel и AMD. Intel еще не объявила, когда будет доступна серия Core Ultra 200V, в то время как AMD подтвердила более 100 систем с процессором Ryzen Al 300, часть которых будет запущена в июле. Но Qualcomm до сих пор пока не предоставила СМИ доступ к своим новым устройствам Copilot+.