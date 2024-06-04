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GeForce RTX 5080 может сделать не слишком большой шаг вперёд по сравнению с RTX 4080
Новые сведения о возможностях видеокарты GeForce RTX 5080 могут разочаровать геймеров

Компания Nvidia официально мало что рассказывала о грядущей линейке видеокарт RTX 50 в рамках проходящей сейчас выставки Computex. Это не помешало появляться новым неофициальным слухам. Известный инсайдер утверждает, что предфлагманская модель RTX 5080 может в итоге получить не такие впечатляющие характеристики, какие от неё ждали прежде. Быть может, Nvidia не видит смысла слишком стараться в отсутствии конкуренции со стороны AMD.

Инсайдер под ником kopite7kimi часто рассказывает о будущих видеокартах. На этот раз он говорит, что графический процессор GB203 будет урезан по сравнению с тем, чего ждали от него прежде. Именно этот графический процессор ожидается в составе видеокарты RTX 5080.

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Все остальные GPU для видеокарт в данной серии также могут иметь столько же графических кластеров обработки (GPC), как и у видеокарт нынешнего поколения. Исключением может стать чип GB207, который может войти в состав бюджетной карты на смену RTX 4060.

GPC в GB203 могут иметь конфигурацию 7 x 6 вместо 6 x 8, что напоминает чип AD103 в составе RTX 4080. Пока не сообщается, сколько ядер CUDA или потоковых мультипроцессоров будет в этом чипе, но можно предположить, что последних будет 84 вместо 96. В таком случае их количество вырастет всего на четыре по сравнению с картой RTX 4080 Super и будет значительно уступать модели RTX 4090 с 128 потоковыми мультипроцессорами.

Некоторые полагают, что нет смысла представлять карты следующего поколения, где вторая модель уступает прошлому флагману. Однако многое зависит от цены. Если RTX 5080 станет заметно дешевле по сравнению с RTX 4090, желающих можно найтись немало. Если же разница в производительности RTX 4080 и RTX 5080 будет совсем небольшой, а цена недостаточно низкая, с продажами могут возникнуть проблемы.

Также Kopite7kimi утверждает, что первыми будут представлены карты RTX 5090 и RTX 5080. Остальные модели и чипы для них ещё находятся на этапе разработки.

#nvidia #видеокарты
Источник: digitaltrends.com
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