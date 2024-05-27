Инсайдер сообщил подробности о процессоре следующей флагманской видеокарты Nvidia

Известный инсайдер под ником Kopite7kimi рассказал о том, на каком чипе будет работать следующая премиальная видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090. Это должен быть монолитный графический процессор GB202 на архитектуре Blackwell. В нём ожидается 192 модулей SM, в состав которых войдут максимум 24567 ядер CUDA. Новой стала информация о монолитной конструкции этого чипа.

Nvidia перешла на чиплеты в чипах для HPC и ИИ, вроде модели B100 и B200, но в потребительских графических продуктах собирается продолжить использовать монолитные корпуса. Количество ядер должно увеличиться вдвое по сравнению с GB203 из видеокарт вроде GeForce RTX 5080. Это принесёт огромный прирост производительности.

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В одном корпусе могут поместиться два кристалла GB203, что улучшит связь между ними. У Nvidia есть решения для борьбы с узкими местами, вроде NVLINK, но они усложняют графический процессор и делают его дороже.

Будущий чип должен производиться на техпроцессе TSMC N4P (5 нм), который увеличит плотность транзисторов на 30%. Может применяться шина 512 бит, новое охлаждение и печатная плата.