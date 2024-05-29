GeForce RTX 5090 Founders Edition станет более компактной по сравнению с RTX 4090 Founders Edition

Всё больше информации появляется относительно видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition, её новой системы охлаждения и печатной платы. Известный инсайдер Kopite7kimi полагает, что эта карта должна уменьшиться в размерах по сравнению с моделью RTX 4090 Founders Edition.

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Нынешние карты GeForce RTX 4090 и RTX 4080 Founders Edition занимают в системном блоке два слота и имеют двухосный вентилятор. Новая карта должна занимать два слота и иметь два вентилятора. Будет это двухосная сквозная конструкция или же фронтальная, неизвестно.

Разработчики могли внести в систему охлаждения серьёзные изменения, чтобы рассеивать свыше 400 Вт. Или же чип нового поколения Blackwell обеспечивают серьёзный прирост производительности без лишнего нагрева. Nvidia пока тестирует разные кулеры для своих карт.

Ожидается новый дизайн печатной платы, разделённой на три части. На основной будет находиться графический процессор, память и VRM. Также будет плата подачи питания с разъёмами питания 12 В-2x6.

Эта карта должна получить лучший графический процессор GB202 в немного урезанном виде. Здесь ожидается шина 512 бит и поддержка новой памяти GDDR7 объёмом до 32 ГБ на скорости от 28 Гбит/с.

Появления карт ждут в последнем квартале нынешнего года. Сначала должна быть выпущена модель RTX 5080, через несколько недель RTX 5090.