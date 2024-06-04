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Xbox следующего поколения может получить ускоритель ИИ
Искусственный интеллект не пройдёт мимо игровых консолей

Следующее поколение игровых консолей Microsoft Xbox может получить специальный аппаратный блок для обработки связанных с искусственным интеллектом задач. Об этом пишет издание WindowsCentral со ссылкой на свои источники. Блок нейронных вычислений может выполнять некоторые связанные с искусственным интеллектом запросы. В их число войдёт технология масштабирования разрешения Microsoft Auto SR. Это позволит снять дополнительную нагрузку с центрального и графического процессоров.

Также на новой Xbox будет разновидность программного обеспечения Copilot, которая сможет помогать с прохождением игр без необходимости отвлекаться на поиск информации на сайтах. Кому-то это может пригодиться, но в целом число пользователей подобных функций на Xbox не сравнится с тем, что по умолчанию предложат платформы Android и iOS.

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Не исключено, что разработчиком этого ускорителя будет компания Qualcomm, хотя точно в данный момент это неизвестно. Другим вариантом является AMD.

На прошлой неделе сообщалось, что следующая консоль Microsoft Xbox будет серьёзно отличаться от моделей нынешнего поколения. Она будет представлять собой эталонный дизайн, на основе которого другие производители смогут создавать похожие игровые устройства.

В апреле сообщалось, что ведётся разработка чат-бота Xbox AI для автоматизации выполнения некоторых задач. Например, автоматизированным может стать возврат денег за купленную игру. Связан ли этот чат-бот с приложением Copilot, неизвестно. Сейчас ведётся тестирование прототипа виртуального ассистента, с которым можно будет общаться текстом и голосом. Он позволит геймерам быстрее получать помощь благодаря запросам обычным разговорным языком, используя информацию со страниц поддержки Xbox.

#xbox
Источник: wccftech.com
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