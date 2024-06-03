Появилась утечка результатов тестирования выходящего в октябре чипа Qualcomm

Компания Qualcomm через несколько месяцев собирается представить очередную флагманскую систему на чипе, модель Snapdragon 8 Gen 4. Здесь производитель собирается задействовать вычислительные ядра Oryon собственной разработки. Уже появлялись сообщения о том, что производство этого процессора станет дороже, как и смартфоны на его основе.

реклама

Тем временем, инсайдер Digital Chat Station рассказал о значительном приросте производительности, который позволит на равных противостоять процессору MediaTek Dimensity 9400. Наиболее производительное ядро Snapdragon 8 Gen 4 способно работать на тактовой частоте 4,2 ГГц. Ещё три года назад значение в 3 ГГц на чипе Snapdragon 888+ многим казалось чрезмерно большим.

Прототип процессора отлично проявил себя в бенчмарках. В Geekbench в одноядерных тестах результат превысил 3000 баллов, а в многоядерных более 10000 баллов. Это означает прирост производительности на 35,5% и 33,9% соответственно по сравнению с нынешним Snapdragon 8 Gen 3. Подтверждается, что чип будет производиться на техпроцессе TSMC 3 нм. Именно из-за этого он и может подорожать, хотя вырастет его скорость и энергоэффективность.