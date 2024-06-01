Возможно серия X Plus также будет иметь три чипсета, аналогичные Snapdragon X Elite

Новые утечки информации предполагают возможное расширение семейства чипсетов Snapdragon X Plus производства компании Qualcomm. По данным утечек, новый кремниевый чип, известный по кодовому названию "Purwa", имеет модельный номер X1P-39-100.

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На данный момент официально подтверждена только одна модель Snapdragon X Plus - X1P-64-100. В свою очередь, линейка Snapdragon X Elite включает в себя три новых чипсета с одинаковой архитектурой ядер, но отличающихся тактовой частотой процессора и графическими возможностями.

Помимо этого, появилась информация о другом чипе X Plus - X1P-42-100, который является менее мощной версией X1P-64-100. В настоящее время появились данные о еще одной возможной версии - X1P-39-100. Таким образом, согласно утечкам, можно предположить, что линейка X Plus также будет состоять из трех чипсетов, аналогично Snapdragon X Elite.

Подробности о X1P-39-100 пока еще ограничены, но источник Роланд Квандт предполагает, что этот чип, вероятнее всего будет иметь восемь процессорных ядер, аналогично конфигурации X1P-42-100. Однако пока неизвестно, будут ли использоваться те же ядра производительности Oryon, что и у X1P-42-100.

Серия Qualcomm Snapdragon X Plus предназначена для устройств с операционной системой Windows на базе технологии ARM и предлагает специализированную архитектуру для этой платформы. Возможное добавление X1P-39-100 предполагает, что Qualcomm вероятно планирует расширить свои предложения, чтобы удовлетворить больший спектр потребностей в производительности и ценовых категориях на данном рынке.