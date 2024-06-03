Геймеры всё чаще устанавливают 32 ГБ оперативной памяти

Начался новый месяц и компания Valve представила ежемесячный отчёт с показателями аппаратного программного обеспечения на своей игровой платформе Steam. Объём оперативной памяти у большей части геймеров остаётся 16 ГБ, столько имеют 47,08% опрошенных. Несмотря на это, многим начинает казаться, что этого значения недостаточно и нужно удвоить его. Доля игроков с объёмом памяти 32 Гб сейчас равна 28,72% и за месяц она выросла на 0,63%. Это самый большой рост среди разных конфигураций памяти.

Компьютеров с 16 ГБ памяти за месяц стало меньше на 1,18%. Напомним, что теперь такой объём памяти является минимально необходимым для компьютеров с искусственным интеллектом. 0,78% обладателей компьютеров увеличили объём памяти с прежних 16 ГБ, а 0,4% уменьшили.

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Выросло количество компьютеров с объёмом памяти 8 ГБ, большая часть из них может приходиться на предложения Apple.

На долю системы Windows 10 приходится 50,35% пользователей. Windows 11 увеличивает количество пользователей и сейчас её доля составляет 46%, рост за месяц был равен 0,93%. Растёт доля системы Linux, у которой теперь 2,32% с ростом за месяц 0,42%.

Платформа Steam всё чаще попадает на компьютеры Mac. Способствует этом появление игрового режима в версии macOS Sonoma. Доля системы выросла на 0,12% до 1,47%.