Служба поддержки Steam подтвердила пользователю, что учетные записи не подлежат передаче даже в том случае, если владелец скончался и указал учетную запись в завещании.

Большинство геймеров по собственному желанию или по необходимости полностью перешли на цифровые библиотеки приобретенных ими игр. Одной из самых популярных платформ для этого является клиент Steam от компании Valve.

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Согласно статистическим исследованиям, Steam является самой популярной игровой библиотекой на персональных компьютерах, которой пользуются миллионы геймеров для доступа к сотням, а то и тысячам новых и старых игр. Многие компьютерные геймеры, вероятно, полагали, что их цифровую коллекцию игр можно будет передать любимому человеку или детям, особенно учитывая те немалые суммы, которые некоторые вкладывают в покупку игр на своих аккаунтах. Однако, как стало известно, это не так – даже после смерти владельца аккаунта.

Пользователь форума Steam под ником ResetEra опубликовал скриншот ответа, полученного от службы поддержки Steam с вопросом по этой самой теме. Представитель компании Valve сообщил пользователю, что, к сожалению, учетные записи Steam и связанные с ними игры "не подлежат передаче". Более того, представитель проинформировал, что Steam не может предоставить доступ к учетной записи или объединить ее содержимое с другой учетной записью. Кроме того, представитель Steam заявил, что даже если учетная запись будет указана в завещании, она все равно не подлежит передаче.

Учитывая все вышесказанное, становится совершенно очевидно, что учетные записи Steam и, вероятно, связанные с ними игры на тысячи долларов умрут вместе со своими владельцами.

"К величайшему огорчению, передача аккаунтов Steam и привязанных к ним игр невозможна по нашим правилам", - пояснил сотрудник компании Valve. "Наша служба поддержки не имеет полномочий предоставлять третьим лицам доступ к учетным записям или объединять контент одной учетной записи с другой. Вынужден разочаровать вас, но ваш аккаунт Steam и все связанные с ним игры не могут быть переданы кому-либо по завещанию в соответствии с установленными нормами."