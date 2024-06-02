Nvidia скоро будет уступать по капитализации только Microsoft

Компания Nvidia в недалеком будущем может обойти Apple и стать второй в мире по уровню капитализации. Благодарить за это стоит популярность искусственного интеллекта, аппаратные компоненты для работы которого производит Nvidia. В частности, речь идёт о чат-боте ChatGPT, которому нужны ускорители производства Nvidia.

Издание Google Finance утверждает, что капитализация Apple в настоящее время составляет $2,95 трлн, тогда как Nvidia стоит $2,7 трлн. Apple испытывает проблемы с падением спроса на аппараты iPhone из-за конкуренции со стороны китайских производителей. Что касается искусственного интеллекта, он находится на подъёме и объём этого рынка растет.

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Apple на протяжении долгого времени была самой дорогой компанией мира, являясь примером роста и инноваций. Лидерство осталось в прошлом и времена меняются. Сначала Nvidia была известна в первую очередь как производитель графических процессоров для игровых видеокарт. Затем начался бум криптовалют, на котором Nvidia хорошо заработала. Всё это не идёт ни в какое сравнение с тем, сколько она может заработать и уже зарабатывает на искусственном интеллекте.

Капитализация Nvidia показала рекордные темпы роста с уровня в $1 трлн до $2 трлн. Она сумела превзойти по этому показателю такие крупные компании, как Amazon, Alphabet (Google) и нефтяную Saudi Aramco.

Акции Nvidia дорожают так быстро, что одни только они способны неплохо поддерживать весь рейтинг S&P 500, испытывающий трудности по причине высоких процентных ставок.