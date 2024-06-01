Только аппараты iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max в полной мере раскроют новые возможности искусственного интеллекта платформы Apple

От компании Apple в этом году ждут различных возможностей искусственного интеллекта, которые будут работать как в облаке, так и локально. Это будет предлагаться в очередной версии операционной системы iOS 18, а познакомиться с новыми возможностями впервые можно будет на начинающейся 10 июня конференции разработчиков Apple WWDC 2024. Проблемой может оказаться тот факт, что для получения всех новинок нужно быть обладателем одного из двух аппаратов уровня iPhone 15 Pro.

Об этом в Twitter написал известный инсайдер Марк Гурман. Одной из причин такого требования может быть наличие в этих моделях процессора A17 Pro. Среди прочего в его состав входит более продвинутый нейронный блок.

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В выходящих нынешней осенью аппаратах iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max этот блок станет ещё лучше. Это позволит вести обработку по большей части локально без необходимости передавать данные на серверы Apple.

Система iOS 18 может получить поддержку генеративного искусственного интеллекта. Видимо, он не будет в полной мере работать на аппаратах iPhone 15 и iPhone 15 Plus на процессоре A16 Bionic, не говоря уже о прошлогодних и более ранних моделях.

Искусственный интеллект может появиться и в системе Apple macOS. Для его работы потребуется как минимум процессор M1. Ноутбуки на основе чипов Intel могут быть лишены доступа к искусственному интеллекту локально и в облаке.