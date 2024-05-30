В просочившихся чехлах для iPhone 16 Pro виден огромный вырез для камеры, возможно, для объектива с 5-кратным зумом

Выпуск iPhone 16 Pro уже близок и ожидается в сентябре 2024 года. После появления в конце апреля первых концептуальных изображений, демонстрирующих преемника iPhone 15 Pro с увеличенным дисплеем, титановой рамкой и удобной кнопкой съемки фотографий, появилась новая утечка, позволяющая сделать выводы о камере нового флагмана Apple.

Утечка, опубликованная 28 мая в одной из социальных сетей Маджином Бу (@MajinBuOfficial), известным инсайдером с почти 50 000 подписчиков, раскрывает изображения чехлов для будущего iPhone 16 Pro. На этих изображениях блок камеры значительно больше, чем у текущей модели Pro, что может указывать на значительное обновление системы камер iPhone 16 Pro. Стоит отметить, что в России социальная сеть X запрещена и посмотреть изображения можно лишь воспользовавшись VPN.

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Как показывают просочившиеся в сеть изображения, корпус камеры iPhone 16 Pro настолько велик, что занимает более половины горизонтального пространства верхней части задней панели. Еще до утечки информации о корпусе ходили слухи, что Apple сократит разрыв между моделями Pro и Pro Max, предоставив iPhone 16 Pro телеобъектив с 5-кратным увеличением, как у нынешнего iPhone 15 Pro Max. Новые утечки подтверждают это предположение. Однако ходят слухи о возможных характеристиках новых моделей Pro и Pro Max, согласно которым грядущий iPhone 16 Pro не получит новый сенсор камеры.