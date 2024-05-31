Скоро ожидаются новые игровые анонсы

Видеоигра Metal Gear Solid Delta: Snake Eater в этом году может не быть выпущена, как об этом сообщалось прежде. Об этом говорит очередной слух из интернета.

Известный инсайдер под ником billbil-kun утверждает, что ремейк популярной игры производства Konami могли перенести на 2025 год. Пока предварительной датой релиза указывается 31 декабря 2025 года, хотя в реальности вряд ли игра будет представлена именно в этот день. Правда, подтверждения этой информации нет, поэтому остаётся небольшая надежда на появление игры в этом году.

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Игра Metal Gear Solid Delta: Snake Eater воссоздаётся на современном движке Unreal Engine 5. Известно про неё мало, но по коротким видеороликам можно сделать вывод, что разработчики стараются воссоздать оригинал максимально точно. При этом они улучшают визуальные эффекты и стараются усилить стелс-экшен, благодаря которому игра была одной из лучших в серий.

Известно, что новая игра появится на платформах ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.