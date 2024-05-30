PlayStation 5 опередила PlayStation 4 по доходам за тот же период

Информация от компании Sony рассказала, что игровая консоль PlayStation 5 является крайне прибыльным продуктом. На ней производитель заработал больше, чем на консолях предыдущих поколений за такой же срок с момента начала продаж. Недавно был опубликован финансовый отчёт Sony, из которого стало известно, что PlayStation 5 превосходит популярную консоль Microsoft Xbox One по продажам за всё время.

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PlayStation 5 была представлена в ноябре 2020 года и с тех пор Sony удалось заработать $106 млрд. Для трёх лет это весьма приличный результат. Правда, речь идёт не только о продажах самой PlayStation 5, но и о всех игровых продуктах нынешнего поколения. Sony продолжает продавать PlayStation 4, ранее выпущенные игры, подписки и т.д.

Результат всё равно хороший, тем более что PlayStation 4 за 7 лет с 2013 по 2019 год принесла $107 млрд. Теперь PlayStation 5 удалось достичь этого уровня почти вдвое быстрее. Из этого нетрудно сделать вывод, что PlayStation 5 в итоге станет самой доходной консолью Sony всех времён.

Геймеры предпочитают тратить деньги не только на консоли, но и на всю игровую экосистему. Более высокая стоимость PlayStation 5 и рост цен на игровые расширения, микротранзакции, сервисы и аксессуары позволяют Sony зарабатывать больше.

В среднем каждый обладатель PlayStation 5 потратил на все продукты $731. За такое же время обладатель PlayStation 4 израсходовали в среднем $580. Расходы на игровые расширения и микротранзакции выросли на 176%. Спад наблюдается только в продажах полноценных игр и он составляет 12%.

Поначалу у консоли были проблемы с поставками и отсутствием интересных эксклюзивных игр. Со временем Sony смогла устранить эти недостатки. К настоящему времени продано свыше 59 млн экземпляров PlayStation 5. В недалёком будущем ожидается появление модели PlayStation 5 Pro с повышенной производительностью.

Согласно финансовому отчёту, в последнем квартале Sony не смогла продать PlayStation 5 в том количестве, которое прогнозировала. Ранее в этом году было объявлено о планах сократить примерно 8% сотрудников игрового подразделения Sony, что составляет примерно 900 человек.