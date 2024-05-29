PS VR2 больше не привязана только к PlayStation 5 благодаря отдельному адаптеру для ПК, который Sony планирует выпустить в этом году

Sony официально объявила о своем намерении обеспечить совместимость гарнитуры PlayStation VR2 с ПК. По информации, полученной из новых утечек, можно заключить, что PS VR2 больше не будет привязана исключительно к PlayStation 5, благодаря специальному адаптеру для ПК, который Sony планирует выпустить позже в этом году.

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В последнее время было много разговоров о планах Sony относительно PlayStation 5 Pro. Однако, по всей видимости, компания также активно работает над усовершенствованием своей последней VR-гарнитуры. В феврале Sony подтвердила, что в итоге PlayStation VR2 (PS VR2) сможет быть подключена к ПК.

Однако Sony не раскрыла подробности о том, каким образом PS VR2 будет взаимодействовать с ПК. Известный эксперт в области виртуальной реальности Брэд Линч обнаружил, что Sony разработала специальное оборудование, которое позволит обеспечить совместимость.

Компания Sony сертифицировала адаптер PlayStation VR2 для ПК в Южной Корее в Национальном агентстве радиоисследований (NRRA). Адаптер имеет модельный номер "CFI-ZVP1". Например, PS VR2 подключается к PS5 через USB Type-C кабель, по которому передаются звук, видео, питание и данные. Учитывая, что на многих настольных компьютерах отсутствуют разъемы USB Type-C с поддержкой Power Delivery и DisplayPort Alt Mode, предполагается, что адаптер Sony PS VR2 для ПК будет подключаться с помощью HDMI или USB. К сожалению, NRRA не предоставляет других существенных подробностей, кроме того, что этот аксессуар был сертифицирован более двух месяцев назад.