Пользователи могут удалять приложения со всех устройств с одним аккаунтом Google

В магазине Google Play Store всегда была возможность дистанционно устанавливать приложения с одной учётной записью Google. При этом прежде не было возможности таким же способом удалять их, но теперь она появляется.

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Рассказал об этом инсайдер под ником AssembleDebug. Эту функциональность впервые заметили ещё в прошлом году, но тогда для этого надо было активировать ряд флагов. Теперь возможность распространяется более широко.

Чтобы открыть дистанционное удаление, нужно запустить приложение Google Play Store, нажать на иконку аккаунта, выбрать команду «Управление приложениями и устройствами» и вкладку «Управление». Будет показана страница, как продемонстрировано ниже.

Если у вас подключено множество устройств, в левом верхнем углу можно будет нажать на надпись «✓ Это устройство». Откроется список всех устройств и вы сможете решить, с какого из них удалять приложения. Можно делать это с нескольких устройств одновременно.