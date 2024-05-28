Экраны для аппаратов iPhone 16 Pro будут выпускать два производителя

Как уже неоднократно сообщалось, дисплеи OLED для аппаратов iPhone 16 Pro будут выпускать южнокорейские компании Samsung и LG. Они уже не раз демонстрировали, что способны выпускать в больших количествах высококачественные дисплеи LTPO. Появилась информация, согласно которой эти компании получили добро на запуск промышленного производства новых панелей. Китайский производитель BOE не будет выпускать экраны для моделей Pro.

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Samsung имеет больше производственных ресурсов по сравнению с LG, поэтому компания будет производить экраны для всех моделей iPhone 16. LG будет выпускать дисплеи LTPO только для версии iPhone 16 Pro. BOE будет производить экраны LTPS для iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Для iPhone 16 Pro Max экраны пока не производятся, поскольку может продолжаться оценка их качества.

Apple применяет в своих последних аппаратах технологию Border Reduction Structure, в результате чего рамки вокруг экранов станут тоньше по сравнению с iPhone 15. Даже опытным производителям вроде Samsung и LG непросто справиться с поставленной задачей, на что нужно дополнительное время. Samsung может начать процесс оценки экранов в конце мая, а LG в середине июня.