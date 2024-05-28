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Samsung и LG могут начинать промышленное производство панелей OLED для iPhone 16 Pro
Экраны для аппаратов iPhone 16 Pro будут выпускать два производителя

Как уже неоднократно сообщалось, дисплеи OLED для аппаратов iPhone 16 Pro будут выпускать южнокорейские компании Samsung и LG. Они уже не раз демонстрировали, что способны выпускать в больших количествах высококачественные дисплеи LTPO. Появилась информация, согласно которой эти компании получили добро на запуск промышленного производства новых панелей. Китайский производитель BOE не будет выпускать экраны для моделей Pro.

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Samsung имеет больше производственных ресурсов по сравнению с LG, поэтому компания будет производить экраны для всех моделей iPhone 16. LG будет выпускать дисплеи LTPO только для версии iPhone 16 Pro. BOE будет производить экраны LTPS для iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Для iPhone 16 Pro Max экраны пока не производятся, поскольку может продолжаться оценка их качества.

Apple применяет в своих последних аппаратах технологию Border Reduction Structure, в результате чего рамки вокруг экранов станут тоньше по сравнению с iPhone 15. Даже опытным производителям вроде Samsung и LG непросто справиться с поставленной задачей, на что нужно дополнительное время. Samsung может начать процесс оценки экранов в конце мая, а LG в середине июня.

#samsung #iphone
Источник: wccftech.com
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