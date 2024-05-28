Говорят, что Galaxy Watch X водонепроницаемы на глубине до 100 метров, что соответствует тому же показателю водонепроницаемости, что и Apple Watch Ultra.

По слухам, в предстоящей серии Samsung Galaxy Watch7 ожидаются три версии модели премиальной версии с названием "Ultra". Однако возможно, что бренд Samsung может выбрать другое название для своих премиум-часов, например, "Samsung Galaxy Watch X".

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Говорят, что Galaxy Watch X будет водонепроницаемым до глубины 100 метров, что соответствует такому же рейтингу водонепроницаемости, как и у Apple Watch Ultra. Стоит отметить, что водостойкость определяется номинальным давлением (иногда измеряемым в атмосферах), и фактическая глубина, которую можно достичь, будет ниже этого значения — около 40 метров для часов Apple (и возможно также для часов Samsung).

Кроме того, Galaxy Watch X должны обладать более продолжительным временем автономной работы по сравнению с другими моделями часов. Ожидается до 100 часов автономной работы, что составляет около 4 дней. Для сравнения, Galaxy Watch6 Classic заявляет о времени автономной работы до 40 часов, Watch5 Pro (с более емким аккумулятором) — до 80 часов, а Apple Watch Ultra 2 — до 36 часов.

Возможно, это связано с новым и улучшенным чипом Exynos W1000, что может стать первым 3-нм чипом для массового рынка от Samsung. Кроме того, похоже, что у Galaxy Watch X также будет более емкий аккумулятор, по сравнению с Classic. Южнокорейские регуляторы сертифицировали аккумулятор емкостью 578 мАч по сравнению с 425 мАч у Watch6 Classic и 573 мАч у Watch5 Pro.

Samsung Galaxy Watch X будет анонсирован 24 июня (а не 10 июля, как заявлялось в некоторых предыдущих отчетах), согласно информации на сайте techmaniacs.gr, который раскрыл название "Watch X" и другие детали.