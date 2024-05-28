Samsung Galaxy M35 оснащен процессором Exynos 1380 и стоит на данный момент 470 долларов США.

Samsung представила Galaxy M35, правда пока что только в Бразилии. Он очень похож на Galaxy A35, за исключением того, что у него аккумулятор емкостью 6000 мАч (что на 1000 мАч больше, чем у телефона А-серии).

Цена телефона 2700 бразильских реалов, однако прямо сейчас он доступен со скидкой 10% (так что его цена составляет 2430 бразильских реалов — это составляет 470 долларов США).

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Samsung Galaxy M35 оснащен процессором Exynos 1380 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а также слотом microSD. Он работает под управлением Android 14 «из коробки» (One UI 6.1) и будет получать обновления ОС в течение 4 лет и исправления безопасности в течение 5 лет.

Как и A35, он оснащен 6,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Пиковая яркость составляет 1000 нит. А вот о защитном стекле ни слова. Дополнительный аккумулятор сделал телефон более массивным: его толщина составляет 9,1 мм, а вес — 222 г по сравнению с 8,2 мм и 209 г у A35.

Сзади расположена основная камера на 50 МП (с OIS) и сверхширокоугольная на 8 МП (плюс макромодуль на 2 МП вместо 5 МП). Запись видео осуществляется в режиме 4K при 30 кадрах в секунду, а также в режиме 240 кадров в секунду при разрешении 720p. Фронтальная камера представляет собой 13-мегапиксельную камеру, встроенную в дисплей.

Galaxy M35 — первый из серии M3x со стереодинамиками (вместе с M55), а также с поддержкой Dolby Atmos. Правда, разъема для наушников нет.

В отличие от A35, сканер отпечатков пальцев у M35 установлен сбоку (встроен в кнопку питания). Телефон поддерживает Wi-Fi 6 (ax) и Bluetooth 5.3, а также USB-C (USB 2.0, поэтому DeX отсутствует). Этот порт также поддерживает зарядку мощностью 25 Вт, которая используется во многих телефонах Samsung.

Samsung Galaxy M35 доступен в темно-синем, голубом и сером цветах.