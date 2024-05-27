Высокий спрос может привести к поставкам 9 млн новых iPad Pro

В мае компания Apple представила очередное поколение планшетов iPad Pro с экранами 11 и 13 дюймов. Здесь применяется новая технология тандемных дисплеев OLED. Ожидался рост их стоимости по сравнению с планшетами с экранами mini-LED, но в итоге рекомендованная розничная цена осталась прежней. Быть может, это и подстегнуло покупателей, в результате чего объём поставок планшетов оценивается в 9 млн.

Рынок планшетов в целом сейчас находится в упадке, но Apple смогла пойти против течения. Исследовательская компания Omdia прогнозирует, что по итогам нынешнего года объём поставок планшетов с дисплеями OLED может составить 12,1 млн. На долю гибридных дисплеев OLED может прийтись 8,12 млн или 61,7% от общего количества. Пока такие экраны применяются только в iPad Pro.

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Некоторые аналитики полагают, что спрос на планшеты Apple мог бы быть ещё выше, но система iPadOS не способна раскрыть возможности аппаратных компонентов полностью.

Недавно был проведён опрос, согласно которому 40% обладателей iPad работают со своими устройствами не менее трёх лет. Отсутствие некоторых возможностей в системе iPadOS лишает их мотивации приобретать новые планшеты. Другой причиной может являться относительно невысокая цена этих планшетов при покупке с рук.